Si schianta con l'auto contro un pilone a Battipaglia: ragazzo grave in ospedale

Incidente stradale a Battipaglia. Un giovane, 20enne residente ad Eboli, mentre conduceva una Mercedes si è schiantato contro un pilone alla periferia di Battipaglia.

L'automobilista è stato ricoverato in gravi condizioni di salute all'ospedale di Battipaglia. Sull'incidente indagano le forze dell'ordine che hanno posto sotto sequestro l'automobile condotta dal ragazzo. Un altro incidente si è verificato domenica pomeriggio in litoranea. Una coppia di fidanzati che era in sella ad una moto si è scontrata con un'automobile.