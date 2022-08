Si schianta con il parapendio, grave il docente di violino

Si lancia con il parapendio e si schianta su un binario morto, a Sarno. È finito in ospedale, in gravissime condizioni, un docente di musica di 67 anni, residente ad Angri. È accaduto nella giornata di venerdì. P.V., queste le iniziali del nome del violinista, è stato trasportato prima in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Sarno e poi trasferito all'Umberto I di Nocera Inferiore. Le sue condizioni sono apparse subito critiche a causa di una profonda emorragia cerebrale. Un quadro clinico aggravato da fratture vertebrali e costali. Inevitabile il ricovero nel reparto di rianimazione dove il docente è tuttora mantenuto in coma farmacologico, monitorato costantemente. La sua vita sembra sia appesa ad un filo. Lo confermano i medici che gli hanno prestato i primi soccorsi. D'altro canto, l'impatto è stato particolarmente violento. Il 67enne di Angri è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza, che non è servito ad evitare che il parapendio si schiantasse al suolo. Difficile ricostruire la dinamica dell'incidente dal momento che i carabinieri non hanno potuto acquisire la testimonianza del diretto interessato. Quando è stato soccorso, P.V. era ancora cosciente, ma non a sufficienza per raccontare ciò che era accaduto. Non si esclude che il docente di musica, molto conosciuto e apprezzato in tutto l'Agro, possa essere stato colto da malore mentre era in volo e abbia perso così il controllo del velivolo. I medici che lo hanno soccorso ipotizzano che l'anziano possa aver avuto un'emorragia cerebrale proprio mentre era ad alta quota ed in seguito al malore sia sia schiantato al suolo, nella zona di Sarno.



Il 67enne, quel giorno, come aveva fatto tante altre volte, aveva deciso di dedicarsi alla sua passione, lanciandosi da un'altura con il parapendio. Da poco tempo aveva rinnovato il brevetto di volo. Gli amici lo descrivono come un esperto pilota di parapendio, sempre attento, scrupoloso, mai superficiale. Proprio per questo chi lo conosce continua a sostenere che sia stato un malore improvviso a fargli perdere il controllo della vela. Sposato e padre di due figli, P.V. è un professionista molto conosciuto e stimato in tutto l'Agro. Docente in pensione da pochi mesi, ha insegnato per anni violino al Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno.

Da sempre appassionato di volo, appena aveva l'opportunità raggiungeva un'altura e si lanciava con il parapendio, per osservare il mondo dall'alto. L'altro giorno qualcosa è andato storto. Forse un malore e la perdita di sensi prima dello schianto violento. Sembra che, al momento dell'incidente, il docente di Angri fosse solo. Nonostante i soccorsi siano stati allertati tempestivamente, non è stato facile rintracciare il punto preciso in cui il parapendio si era schiantato, su un binario morto, in una zona isolata, nel comune di Sarno.