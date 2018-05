Sabato 12 Maggio 2018, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTURSI TERME - Restano ancora da appurare le cause dell'incidente avvenuto poco fa presso un distributore in località San Pietro, a Contursi Terme. Una ragazza di appena 20 anni a bordo di una station wagon si è schiantata contro la colonnina del distributore. Sul posto un'ambulanza dell'Humanitas che ha provveduto a prestare le cure del caso alla giovane - per fortuna rimasta illesa ma sotto choc - ed anche i vigili del fuoco che hanno domato un piccolo incendio causato dal violento schianto. Ai carabinieri toccherà ora capire cosa sia accaduto.