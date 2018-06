Domenica 10 Giugno 2018, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Amato è morto a 20 anni. Dopo tre settimane di agonia in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto a Sant'Arsenio. Il ventenne di San Pietro al Tanagro è deceduto per le ferite riportate in seguito all'impatto con la sua auto contro alcune case e un'altra vettura. Era ricoverato al Cardarelli di Napoli.