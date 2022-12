Si spoglia nel bar: denunciata per atti osceni

È stata denunciata alla Procura della Repubblica di Lagonegro per atti osceni in luogo pubblico la ragazza che qualche giorno fa si è spogliata in un locale a Buonabitacolo. E’ stata chiesta anche un’ammenda per ubriachezza molesta. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini. Ora bisognerà comprendere come procedere nei confronti della donna che solo pochi giorni aveva raggiunto Buonabitacolo.

Durante il suo spogliarello è stata anche ripresa da con il cellulare. Il video finito sotto inchiesta mostra la mostra mentre si denuda alla presenza di adulti ma anche minorenni. E a toccarla sarebbe stata soprattutto un adolescente.

Malumori e anche le indignazioni in paese, in particolare nei confronti di chi non ha fatto nulla per bloccare lo spettacolo provocante della giovane straniera e per il video, ma anche chi generalizza questo episodio per incriminare un intero paese (che chiede interventi anche per aiutare eventualmente la donna) e gli stessi gestori del locale che comunque sono intervenuti.