Si stacca una giuntura del Viadotto Gatto, danni a un tir e olio sulla careggiata: traffico in tilt

Traffico paralizzato nella serata di giovedì sul Viadotto Gatto di Salerno.

Una giuntura in ferro della careggiata si è staccata dal manto stradale e ha perforato il serbatoio di un tir che stava percorrendo il viadotto dopo aver superato la rotatoria di via Ligea.

La rottura del serbatoio ha determinato la fuoriuscita di litri di olio che hanno invaso il viadotto nel tratto terminale. Sul posto ben 4 pattuglie della Polizia municipale per avviare gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente che ha causato la chiusura del viadotto. Traffico in tilt sia su via Croce, da e per Vietri sul Mare, e su via Ligea, dove fino alle 22 si sono registrate colonne di auto bloccate.

Da giorni il viadotto Gatto è alle prese con un sovraccarico di traffico. Ogni giorno file di tir dirette al porto causano rallentamenti alla circolazione segnalate anche dai residenti della zona ormai esasperati.

La rottura dell’intraferro che funge da giuntura del viadotto ha causato solo danni a cose, ovvero al mezzo pesante che stava percorrendo la strada. Ma l’incidente poteva avere conseguenze più serie.