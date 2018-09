Venerdì 7 Settembre 2018, 06:40

EBOLI - Lavorava nell’orto, si è tagliata una gamba. Una ferita banale, provocata da una cassetta della frutta. Dopo 45 giorni è morta di tetano. La vittima è una donna ottantenne di Eboli. Sembrava una semplice lesione ma si è trasformata in un’agonia mortale. L’incidente nell’orto, forse, è stato valutato con superficialità. Dopo il taglio alla gamba la donna si era medicata in casa. Disinfettata e fasciata la ferita, il dolore e la cicatrice sarebbero svaniti presto. Nessun elemento lasciava presagire la tragedia. Dopo 15 giorni sono insorti i problemi di salute. La pensionata deglutiva male e accusava contrazioni al viso. La signora è stata accompagnata in ospedale. Al pronto soccorso sono stati avviati gli accertamenti. Le analisi e le verifiche dei medici si sono imbattute in un dato ricorrente: la contrazione mascellare. Un dettaglio importante, era la chiave clinica del caso. Chiarita la malattia, era tetano, i sanitari hanno avviato la cura. Dall’ospedale S.Maria Addolorata è iniziata la corsa contro il tempo per cercare siero antitetanico tra ospedali e distretti dell’Asl di Salerno. La cura è iniziata. Dopo un mese di ricovero in rianimazione, però, la paziente è deceduta.