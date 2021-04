Si torna in classe e ci sono nuovi infetti alunni in quarantena in tre comuni

Torna la paura nelle scuole. A pochi giorni dalla riapertura in presenza dei plessi del primo ciclo, è già caos contagi. La permanenza della Campania in zona rossa fa scattare la didattica in presenza solo per gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla prima media. Tutte le altre classi restano in didattica a distanza. Ma in provincia si susseguono i primi casi di contagio di alunni. E si ritorna alle stesse condizioni di febbraio: didattica a distanza e classi in quarantena con interventi di sanificazione degli istituti. Scene già viste. A conferma che la chiusura di anno scolastico non sarà in discesa. A Fisciano il sindaco Vincenzo Sessa, dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 di un’alunna di una seconda elementare dell’Istituto comprensivo “Rubino Nicodemi” di Fisciano nella frazione di Pizzolano ha deciso di chiudere l’intero edificio scolastico per la sanificazione dei locali e la messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la stessa classe e del personale docente ed Ata venuto in contatto con l’alunna positiva. A Pontecagnano al comprensivo Picentia positivo un allievo di scuola media. «Come da indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, esclusivamente per gli alunni, si dispongono 14 giorni di quarantena fiduciaria, a partire dal 10 aprile – avvisa la scuola - Al quattordicesimo giorno (23 aprile 2021) sarà effettuato il secondo tampone e gli alunni con esito negativo potranno rientrare in presenza». Pertanto, a partire da lunedì 12 aprile, sono sospese le attività in presenza ed è riattivata la didattica a distanza. Allarme anche a Mercato San Severino: ieri a dare notizia di casi di positività al Covid è stato il sindaco Antonio Somma. «In seguito alla comunicazione di positività al Covid-19 di un’alunna e di un alunno della scuola “Emilio Pesce” al Capoluogo, appartenenti allo stesso nucleo familiare e residenti nella frazione Spiano, con ordinanza n. 41 ho disposto – scrive il sindaco di Mercato San Severino - la chiusura della struttura scolastica “Emilio Pesce” per il giorno 12/04/2021 per consentire la sanificazione straordinaria e l’ultimazione dell’elenco contatti per le determinazioni conseguenti dell’Asl; la sanificazione straordinaria dello Scuolabus operante nella tratta Spiano-Capoluogo; la sospensione della frequenza scolastica in presenza degli alunni che hanno utilizzato lo scuolabus nella tratta Spiano-Capoluogo nei 14 giorni precedenti la positività dei predetti alunni al fine di completare la procedura di contact tracing per le successive determinazioni dell’Asl».