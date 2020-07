Ha rischiato di essere linciato dalla folla inferocita che lo stava inseguendo perché, con i pantaloni abbassati, aveva chiesto un accendino ad una ragazza. A salvarlo sono stati i carabinieri di una pattuglia che si trovava per caso a passare in via Marconi a Nocera Inferiore. L’uomo, dall’aspetto giovane e di nazionalità straniera, è stato prelevato dai militari e portato in caserma per essere identificato. L’episodio si è verificato verso le 20, 30. Secondo quanto raccontato la ragazza ha incrociato l’uomo lungo il sottopasso ferroviario di via Giambattista Vico. Aveva i pantaloni abbassati e le ha chiesto un accendino. La giovane è fuggita ma l’uomo l’ha seguita. Si è rifugiata in un vicino bar dando l’allarme. Un gruppo di persone si è messo all’inseguimento dell’uomo per oltre 200 metri sino a raggiungerlo. Lui si è difeso sostenendo, in un italiano approssimato, che non aveva fatto nulla. L’intervento dei carabinieri è stato provvidenziale, la pattuglia ha evitato il peggio. I militari sono riusciti a metterlo in auto e portarlo negli uffici del Reparto territoriale di Nocera Inferiore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA