Ignoranza. A cercare la parola sul vocabolario, la definizione sembrerebbe unire più sfaccettature di una problematica che esce sempre più allo scoperto, soprattutto tra le giovani generazioni: «Inconsapevolezza o incompetenza, condizione determinata dalla mancanza di istruzione o educazione». Ed è un mix di significati riuniti sotto un unico gesto o bravata testimoniati dalle foto pubblicate dai ragazzi di PaperBoy. Una brutta sorpresa nella giornata di lunedì, davanti a quel murale realizzato poco più di un anno fa da Stefano Santoro (in arte McNenya) con il volto di Giancarlo Siani, simbolo della libertà di stampa e del giornalismo di inchiesta, storico cronista de Il Mattino ucciso dalla camorra. Con l’ausilio di un gesso bianco (e per fortuna) sul volto disegnato di Siani alcune scritte-turpiloquio tra parolacce e appunto, ignoranza.

«Ringraziamo gli autori di questo regalo. Fortunatamente un po’ di gesso va via – hanno scritto dalla redazione del laboratorio giornalistico sociale, formato da ragazzi specialmente abili - la vostra ignoranza (che non è mai la causa, bensì una conseguenza), vorremmo colmarla invece in un solo modo. Invitandovi a venirci a trovare in redazione, saremo ben felici di spiegarvi chi era Giancarlo Siani». Le scritte ieri con un po’ di pazienza, buona volontà e qualche straccio sono venute via, nonostante il murale sia stato leggermente rovinato. A non andare via, invece, è il senso di mancanza di rispetto per persone che hanno fatto la storia ma soprattutto per un bene comune, in un luogo pubblico. Il murale è stato inaugurato e realizzato al centro sociale nella zona orientale di Salerno, lo scorso anno, proprio nella giornata per la libertà di stampa (giornata della memoria in cui vengono ricordati i giornalisti uccisi dalla mafia e dalla criminalità organizzata) dal nipote di Siani, Gianmario.

A condannare fermamente il gesto c’è anche McNenya, che lo ha realizzato tra colori e spray, interpretando alla perfezione quello spirito che accompagnava proprio quel “giornalista-giornalista” nella sua professione: «È ovviamente una ragazzata che però parte anche dall’ignoranza e dalla mancanza di cultura sul soggetto che era stato riprodotto. Manca il rispetto di base perché fare una cosa del genere – a prescindere da Siani o un altro volto – significa non dare il giusto peso a un bene comune. Ancora di più – ha sottolineato Stefano Santoro - quando quel disegno rappresenta una immagine simbolo di legalità e quindi qui ci sono state entrambe le cose. Il non conoscere il personaggio ma non conoscere quelli che sono i principi base della civiltà. Mi rincuora il fatto che non sia stato creato un grande danno ma anche se fossero stati fatti con altri strumenti, in qualsiasi caso, penso di avere molti più spray di loro. Se loro imbrattano, io aggiusto e possiamo anche continuare all’infinito così».

Immagini che lasciano il segno in una redazione di ragazzi speciali che aspirano ad essere liberi di informare seguendo il solco di Giancarlo Siani, in un modo o nell’altro. E mentre da un lato c’è chi prova a percorrere questa strada, dall’altro ci sono – probabilmente – i pari (età) che non conoscono altra strada rispetto all’inciviltà e allo scherno. Un episodio sicuramente non da “applausi” come quelli che pure si sentirono durante la proiezione del film Fortapasc (durante la scena della morte di Siani) a metà aprile a Napoli, da parte di un gruppetto di allievi dell’Istituto comprensivo del Vomero Amedeo Maiuri. Il gesto non è passato inosservato neanche in quel caso tanto che il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, dopo aver ricordato che «la scuola è e deve essere il primo presidio di legalità, è e deve essere una comunità, per definizione, antitetica a qualsiasi mentalità che rievochi quella mafiosa o addirittura plauda ad essa», disse di voler immediatamente agire per capire quanto accaduto. E se una scritta su un murale risulta più facile da rimuovere, cancellare la «mancanza di istruzione e cultura» tra i giovani per un primo passo sul percorso della legalità e civiltà, risulta una vera e propria sfida.