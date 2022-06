Cantieri stradali senza autorizzazione, maxi multa a due ditte di Siano

Avevano aperto dei cantieri stradali senza alcuna autorizzazione, beccano una multa di oltre 1.600 euro. Questo quanto scoperto nella giornata di ieri, a Siano, dagli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Salvatore Dionisio.

I caschi bianchi, durante un controllo, hanno sorpreso due ditte che per conto di altre avevano aperto alcuni cantieri stradali, senza alcuna autorizzazione. Tra l'altro, creando non pochi disagi agli utenti e alla circolazione, proprio in ragione della decisione non accordata con il comune per permettere un'alternativa alla circolazione stessa.

Dopo una verifica effettuata dal corpo dei vigili con l'ufficio tecnico del Comune di Siano, gli agenti hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 1.600 euro ai responsabili dei lavori con contestuale obbligo di ripristino di quanto effettuato in precedenza.