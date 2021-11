Siano, raid su «Viale del Silenzio», rubati e danneggiati 41 vasi

SIANO. Raid vandalico a Siano, in viale del Silenzio, dove ignoti hanno preso di mira e distrutto i vasi di fiori posti sul muretto che costeggia la strada che conduce al cimitero cittadino. L'anno scorso, la Pro Loco di Siano aveva dato il via all'iniziativa, con la strada composta da fiori e lumicini, per preservare simbolicamente la memoria e l'affetto verso chi non c'è più. Dando anche la possibilità di accendere un lume, dietro un'offerta a piacere, in segno di memoria e ricordo verso i propri cari. Sono almeno 41 i vasi danneggiati o peggio, portati via, da una banda di vandali. E' accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa.

Ad agire probabilmente più persone, forti del buio e certi di non essere visti. «Il viale del silenzio - ha commentato la Pro Loco - fu realizzato circa un anno fa ed è da circa un anno che combattiamo contro l'incivilta' di certi individui che ormai non sappiamo neanche più come definirli. Con questo atto vandalico sono 41 i vasi rubati o distrutti».

I danni sono stati parzialmente ripristinati dai volontari, con la sostituzione di nuovi vasi, ma molta è l'indignazione dei cittadini di Siano per quanto scoperto nel giorno dei defunti, mentre si recavano al cimitero.