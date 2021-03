Siano, aveva reddito di cittadinanza ma risiedeva in una casa di riposo

Aveva usufruito del reddito di cittadinanza, pur essendo ospite di una casa di riposo e non avendo i requisiti per il beneficio dello Stato. E' stato identificato e denunciato in Procura, a Nocera Inferiore, un uomo di 63 anni di Siano. L'uomo era finito al centro di una serie di attività di verifiche da parte del comando di polizia municipale locale guidato da Salvatore Dionisio.

La sua residenza era una struttura socio sanitaria, dove si trovava in regime di assistenza. Tempo prima, aveva presentato al Comune la pratica per ottenere il reddito di cittadinanza. Le sue dichiarazioni legate all'erogazione del sussidio, tuttavia, contenevano una serie di irregolarità, che hanno invalidato la documentazione. Il periodo di riferimento partiva da aprile del 2019 fino alla fine dell'anno scorso. Stando alle indagini dei caschi bianchi, il 63enne aveva commesso un raggiro ai danni dell'Inps con due autocerificazioni sostitutive uniche per la pratica dell'Isee, non dichiarando la propria situazione patrimoniale e la sua attuale residenza, presso la struttura sanitaria. L'uomo è stato così denunciato a piede libero con l'accusa di truffa ai danni dello Stato, con informativa inviata al sostituto procuratore a Nocera, Davide Palmieri, che ha la delega per questo tipo di attività investigative, legate al comparto economico. Per l'uomo sarà ora obbligo restituire quanto ricevuto dallo Stato, nell'ultimo anno. Una cifra che è di poco inferiore ai 9mila euro.

