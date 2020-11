Ricompensa al merito civile per l'appuntato dell'Arma dei carabinieri, Salvatore Di Benedetto, militare del comune di Siano che circa un anno fa, a novembre, intervenne per prestare soccorso ad una bambina colta da una crisi respiratoria. E' quanto è stato deciso dal sindaco Giorgio Marchese e dalla giunta, con un'apposita delibera corredata da testimonianze che raccontano i momenti drammatici avvenuti quel giorno. Il militare si trovava infatti in licenza ordinaria presso la casa della madre, in via Giuseppe Mazzini.

Fu allertato da una vicina, ad un tratto, a sua volta parente della bambina riguardo la crisi respiratoria della stessa. Il carabiniere, intervenendo nell'immediato, effettuò alcune manovre di disostruzione delle vie respiratorie e diversi massaggi cardiaci, fino a quando non giunse sul posto un'ambulanza del 118. La piccola fu trasferita all’ospedale Nocera Inferiore, "Umberto I", dove fu poi ricoverata al fine di verificarne le condizioni di salute. La bambina, per sua fortuna, una volta in pronto soccorso non fu ritenuta in pericolo di vita, proprio grazie al provvidenziale intervento di Di Benedetto, che si rivelò fondamentale. A distanza di un anno, ora, il riconoscimento del comune di Siano. In precedenza, l'Arma aveva omaggiato il militare con un encomio solenne.

