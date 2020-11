I carabinieri di Eboli, hanno eseguito un servizio anti Covid a Sicignano degli Alburni, controllando diverse attività commerciali, persone e veicoli in transito. Inoltre la "pressione" dei militari nasce anche dai recenti episodi di auto incendiate in paese. Icontrolli eseguiti hanno consentito di identificare circa 30 persone, 4 delle quali di interesse “operativo” per precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché alcuni esercizi commerciali al fine di verificare il corretto rispetto della normativa Covid_19.

L’iniziativa, anche alla luce dei recenti episodi incendiari che hanno riguardato diverse auto e su cui stanno indagando incessantemente i militari di Eboli, rientra in una più ampia attività di vigilanza sul territorio e di contrasto alla specifica criminalità di tipo predatorio pianificata dai Carabinieri, che, nel corso delle prossime settimane, proseguiranno l’azione di contrasto nell’ambito dell’intera Compagnia.

