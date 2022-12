Sicignano degli Alburni, i colori dell'Ucraina illuminano l'albero di Natale

I colori giallo e blu dell'Ucraina illuminano piazza Germano a Sicignano degli Alburni. È anche nel segno della vicinanza al popolo ucraino in guerra, questa festività che ci si appresta a vivere, e così, oltre alle classiche luminarie, si è scelto di dare voce alla sensibilizzazione sul tema della pace, con questa installazione speciale. Un modo per ricordare sempre cosa sta accadendo a non molta distanza dal nostro Paese.

L'albero, posto al centro della piazza, simboleggia in questo modo la centralità di un sentire comune tra i cittadini Alburnini.