Sicignano degli Alburni: dileggiano la festa e il paese, musicisti allontanati dalla band cover di Pino Daniele

Dileggiano la festa del Santo patrono ma vengono allontanati dal gruppo. È il 16 agosto, a Sicignano degli Alburni si festeggia San Rocco e quest'anno la scelta è caduta sulla musica della Toledo cover band di Pino Daniele, gruppo che porta in giro le canzoni e le emozioni del grande autore partenopeo. Ma alcuni componenti pubblicano sui loro profili privati un video del loro arrivo a Sicignano ed altro momenti, utilizzando parole offensive, sghignazzi, dileggio verso il luogo e le persone, "suoniamo per le pecore", "ecco la pastorella" e simili. Parole che non sono sfuggite, al punto che l'organizzazione ha subito chiamato la società che cura i concerti per rappresentare tutto il risentimento. E la Toledo cover band, sulla propria pagina ufficiale, si scusa per il "cattivo e inaccettabile comportamento da parte di alcuni elementi della band che hanno mancato di rispetto, con storie sui loro profili privati (non la nostra pagina) la comunità tutta e il primo cittadino del Comune di Sicignano degli Alburni che ci ha gentilmente ospitati nei giorni passati", scrivono.

E non è tutto. "Il resto della band, ignari prima di ieri di tutto ciò, vogliono porgere le scuse a voi tutti e a dimostrazione di ciò allontanare con effetto immediato dal gruppo questi elementi che hanno infangato anche il nostro nome e le nostre persone.

Sperando che accettiate le nostre scuse vi ringraziamo ancora per averci ospitato", scrivono i Toledo.

I componenti che si sono macchiati del dileggio sono quindi stati allontanati dalla band, le loro parole sono costate care a musicisti di talento, evidentemente solo sul piano musicale, che hanno macchiato se stessi.