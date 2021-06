Tir sbatte contro le pareti della galleria e perde il carico di mattoni in autostrada

Un tir è andato a sbattere contro una delle pareti della galleria tra Sicignano degli Alburni e Petina lungo l'A2 del Mediterraneo. Il conducente del mezzo, di Giffoni Villa Piana, ha perso il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento e ha sbattuto contro la galleria. Sulla carreggiata, in direzione sud, parte del carico, formato da mattoni, che ha costretto a lunghi rallentamenti per il traffico. Sul posto la Polizia stradale di Sala Consilina e i tecnici dell'Anas. Il conducente del tir, per fortuna, non ha riportato conseguenze in seguito all'impatto.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente in A1, autocisterna si incendia: morti due camionisti.... L'INCIDENTE Cade da moto sulla Caserta-Salerno30enne si frattura bacino e gambe USA Tamponamento a catena causato da una tempesta: morti 9 bambini e un...