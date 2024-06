Tra le 5 premiate durante la manifestazione dei Cassini Entrepreneurship Days 2024 in programma per il 3 e 4 giugno a La Fabrika di Praga, c'era anche la Hightek, azienda originaria di Castel San Giorgio (finalista a Cassini Challenges). La realtà sangiorgese lavora nel campo della sicurezza per gli elicotteri antincendio e la manifestazione che la vede vincitrice (100mila euro in palio) è la call dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale che vuole sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative capaci di sfruttare i programmi europei Galileo e Copernicus. Hightek è una startup innovativa guidata dal Ceo Francesco De Vivo e incubata da 012factory. È specializzata nella progettazione hardware e nello sviluppo software di sensoristica aerospaziale, sistemi avionici di visione aerea e mission support; nonché nello sviluppo di tecnologie IoT per logistica, monitoraggio ambientale e diagnostica infrastrutturale. Progetta e sviluppa tecnologie su misura a elevate prestazioni, con una meticolosa attenzione ai processi certificativi e alle esigenze specifiche di ogni cliente. Ha già fornito equipaggiamenti per 9 elicotteri nelle Isole Canarie, 1 in Piemonte (presto altri 2), 3 in Liguria e 1 in Friuli Venezia Giulia. E ce ne sarà anche un altro a Madeira, in Portogallo. Nello specifico hanno chiesto sistemi di visione aerea da installare sugli elicotteri delle flotte antincendio per ottimizzare l'efficacia degli interventi. Così Hightek ha fornito un sistema di Visione Aerea multispettrale Q.Fly e una piattaforma di Disaster Management System Q.Web, capaci di acquisire, elaborare e condividere in modo automatico informazioni critiche in tempo reale con sale operative e personale sul campo. Il sistema offre un modo efficiente di gestire le emergenze, fornendo ai piloti dei sistemi avanzati di mission support per ottimizzare le operazioni aeree, tra cui mappatura, ricognizione e lotta attiva. «L’idea nasce durante il periodo del dottorato – spiega Francesco De Vivo, laureato a Napoli in Ingegneria aerospaziale alla Federico II, con studi ad Atlanta negli Stati Uniti – Stavo affrontando problematiche di integratori di sensori, c'era un seminario organizzato dal Politecnico di Torino. Si parlava di droni per monitoraggio e rilevazione incendi da termocamere. Ne parlammo con i tutor del dottorato. Iniziammo a studiare la parte matematica e capimmo che potevamo migliorare i sistemi di prevenzione. Sviluppammo tutto il sistema, dalla parte sensoristica a quella di simulazione. Fondammo la società e portammo avanti il progetto». Gli interlocutori principali sono vigili del fuoco e protezione civile. Il team è composto dallo stesso De Vivo, Andrea Pisoli, Manuela Battipede, Alessio Basile, Luigi Cicalese, Vincenzo Fusco e da Alfa Bit Omega con consulente esterno Giovanni Basile che lavora nella parte di sviluppo web, e la partenrship industriale Tps Group a Torino.

APPROFONDIMENTI Polla, poeta a 11 anni e le sue composizioni le legge anche Flavio Insinna Montecorvino, anziano travolto ed ucciso dal trattore Salerno: Severi, reunion di ex alunni tra amarcord, balli e risate «Festa oltre le generazioni»

«Il sistema si compone di diverse parti – continua De Vivo – Una parte di sensoristica e telecamere montato su elicotteri, aerei o droni. Questo sistema acquisisce dati aerei, immagini a colori, li elabora a bordo e fornisce informazioni necessarie in modo rapido ed efficace, in merito all’incendio. Inoltre ci dice dove sganciare l’acqua, gli ostacoli, permette di vedere attraverso il fumo. Questi dati creano mappe interattive in tempo reale condivise con la protezione civile. L’altra componente poi è il software, una piattaforma di supporto alle decisioni. In questo modo permettiamo un risparmio economico e una maggiore velocità dell’operazione di sicurezza».