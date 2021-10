Sicurezza e lavoro nero, sanzioni per 50mila euro in un solo cantiere

Sicurezza sui posti di lavoro, scatta il blitz dei carabinieri e dell’Ispettorto del lavoro di Salerno, diretto da Antonio Zoina. I risultati non sono mancati: quattordici, tra aziende e cantieri, controllati per un totale di 20mila euro di multa elevate ma non solo. Sono stati individuati, difatti, lavoratori privi di sorveglianza sanitaria ed informazione sui rischi, seghe elettriche collegate in maniera non conforme, omessa visita medica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati