«Finalmente il turismo è ripreso a pieno regime ma stiamo purtroppo registrando un incremento del numero degli incidenti e delle vittime con esito mortale. La prefettura è da sempre impegnata per garantire la sicurezza stradale. La nostra provincia, tra le più estese d’Italia, sconta però la presenza di un reticolo stradale ormai inadeguato rispetto al flusso veicolare che accoglie, grazie anche al boom della vocazione turistica esplosa negli ultimi anni». In un giorno da bollino nero, alla vigilia del lungo week end di ferragosto, il prefetto di Salerno fa il punto della situazione sia sulla sicurezza stradale e sia sulle attività messe in campo dall’Ufficio territoriale di Governo negli ultimi mesi.

Signor Prefetto, come ricordava lei prima il problema della sicurezza stradale è molto sentito...

«Sì. Abbiamo lavorato già prima dell’emergenza Covid per il dispositivo delle targhe alterne in Costiera Amalfitana, e l’anno scorso abbiamo contribuito a gestire una complessa fase dei lavori della “Galleria Porta Ovest”, importante opera di raccordo con il Porto di Salerno. Nell’ultimo periodo ho inoltre ritenuto necessario dare nuovo impulso alle iniziative e alle strategie intraprese già negli anni precedenti in seno all’Osservatorio Provinciale per la valutazione e il contrasto dell’incidentalità stradale. In particolare, il monitoraggio del numero e delle tipologie degli incidenti è fondamentale per la pianificazione coordinata dei controlli su strada, ma anche, e soprattutto, per la misurazione dell’efficacia degli interventi e delle strategie di contrasto, per la verifica dell’effettività delle sanzioni, e in definitiva per lo sviluppo del successivo coordinamento con gli enti proprietari delle strade e con i comuni. Per affrontare in modo più incisivo il problema ci serviremo del nuovo programma informatico reso da poco disponibile dal Ministero dell’Interno, che consentirà di agevolare la raccolta degli elementi informativi sui sinistri stradali accertati dagli organi di polizia nel territorio provinciale e fornirà all’Osservatorio un utilissimo strumento per mappare i punti critici e cercare le cause degli incidenti. Stiamo lavorando per svilupparlo qui a Salerno modo sperimentale».

Un altro problema con cui si deve fare i conti è il dissesto idrogeologico...

«La provincia di Salerno pur essendo bellissima ha un territorio morfologicamente friabile e delicatissimo sul quale si è anche sovrapposta, negli anni, l’edificazione selvaggia e la mancata manutenzione delle infrastrutture. Il cambiamento climatico sta evidenziando ancora di più la particolare condizione di fragilità. L’apporto che ora possiamo concretamente offrire è mettere in campo uno sforzo corale per potenziare i progetti infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e del paesaggio, molti dei quali si avvalgono dei fondi del Pnrr, di cui alcuni veicolati proprio dal Ministero dell’Interno. In prefettura ci siamo anche occupati più volte dei problemi legati alla presenza di pietrame all’interno delle reti di protezione dei costoni, proprio in costiera Amalfitana. Vorrei a questo punto rivolgere un appello ai cittadini, residenti e non, proprietari di terreni che insistono su molti dei tratti più a rischio della nostra costiera. Per colpa delle continue inerzie manutentive da parte di tutti stiamo assistendo ad un’accelerazione del degrado. La pulizia delle reti da sola non basta se non viene accompagnata dall’attenzione per la parte boscosa e per le costruzioni fatte dall’uomo».

La provincia di Salerno, comunque, rappresenta un modello virtuoso per quanto riguarda l’accoglienza dei migranti...

«Nel corso dell’ultimo anno il porto di Salerno è stato interessato da sei sbarchi di migranti. Se è vero che i numeri degli arrivi sono significativamente aumentati rispetto alla scorsa estate è altrettanto importante sottolineare come la macchina dell’accoglienza sia ormai ben rodata, grazie all’impegno sinergico di tutte le componenti operative che compongono la “cabina di regia” convocata dalla prefettura: forze di polizia, protezione civile, sanità, servizi sociali e mediatori culturali messi a disposizione dal comune di Salerno, e il fondamentale mondo del volontariato. Nella nostra provincia stiamo anche efficacemente sviluppando un sistema positivo di accoglienza, grazie ad un accordo di collaborazione stipulato con il comune di Corleto Monforte che ha messo a disposizione direttamente una propria struttura per ospitare famiglie. Sarebbe importante che questo tipo di ospitalità, che consente al contempo di far “rivivere” alcuni borghi ormai sempre più spopolati facendone anche ripartire anche il sistema scolastico, fosse sempre più diffusa perché sono convinto che il fenomeno migratorio sia una grande opportunità da cogliere. Per questo la prefettura è impegnata ad affrontare la sfida epocale dell’accoglienza dei migranti su vari fronti, avendo anche messo in cantiere specifici progetti finanziati dal fondo “Fami” del Ministero dell’Interno. Negli ultimi tempi stiamo riflettendo su come dare una spinta alle aree interne del Cilento che soffrono forse più di tutti il fenomeno del depauperamento economico e sociale, pur avendo nei loro territori grandi risorse e capacità di resilienza. Con il comune di Bellosguardo e altri comuni limitrofi abbiamo messo a punto un progetto che si propone di incrociare la domanda di lavoro dei cittadini stranieri residenti nell’area del Cilento interno con l’offerta di lavoro proveniente dalle imprese agricole, edili e commerciali nonché dal settore del lavoro domestico e di assistenza alle famiglie e agli anziani. L’obiettivo che ci proponiamo è sostenere lo sviluppo di processi di inserimento socio-lavorativo di lungo periodo delle presenze dei cittadini immigrati sul territorio, favorendo un’adeguata fuoriuscita dai circuiti dell’accoglienza e rispondendo, nel contempo, all’esigenza di lavoro professionale e continuativo da parte delle imprese locali che richiedono mano d’opera stabile e professionalizzata».

Ecco... parliamo della rete di accoglienza lavorativa...

«La convergenza sulla necessità di creare un percorso virtuoso di snellimento burocratico e di incrocio tra domanda e offerta lavorativa si è creata anche grazie al forte interessamento del mondo economico e produttivo, che sta coinvolgendo anche la Piana del Sele, ormai uno dei più importanti poli agricoli del nostro Paese. In questo quadro è partita la “Sezione territoriale della provincia di Salerno della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità”, grazie al protocollo siglato in prefettura e al forte impegno dell’Inps di Salerno. Con questa iniziativa ci si propone di promuovere la prevenzione del lavoro sommerso e favorire la gestione dei flussi di manodopera stagionale anche attraverso l’assistenza ai lavoratori agricoli stranieri, coinvolgendo direttamente le associazioni sindacali e quelle datoriali di settore. Siamo altrettanto impegnati a diffondere la cultura della legalità, con grande attenzione alla prevenzione al lavoro sommerso e al contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, cercando di favorire interventi strutturali sulle condizioni logistiche del lavoro».

Cosa è il Fondo Fami?

«Il fondo Fami del Ministero dell’Interno finanzia un progetto che riguarda gli immigrati e si propone l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio. Sono convinto che il fenomeno del caporalato non possa essere affrontato in modo esclusivamente repressivo, ma richieda la messa in campo di azioni preventive mediante le quali contrastare le attuali modalità di gestione della forza lavoro straniera da parte dei caporali, che sono responsabili dell’intermediazione di manodopera, del sottosalario, del lavoro nero e del controllo dei ritmi di lavoro. Soprattutto nell’attuale contesto di difficoltà economica dovuta ai forti rincari delle materie prime e all’evoluzione dello scenario internazionale, occorre lanciare un’importante sfida per la città di Salerno e l’intera provincia: mettere in campo attività legali capaci di soddisfare il complesso mercato del lavoro agricolo, istituendo modalità di accesso al mercato del lavoro lecite attraverso un luogo pubblico e controllato dalle istituzioni dove si possano incontrare domanda e offerta di lavoro».

Dagli immigrati ai giovani e alla movida sicura....

«La prefettura si sta impegnando sull’analisi del fenomeno della cosidetta “mala movida” e delle forme di illegalità e di inciviltà che ne derivano, che rischiano di incidere in maniera fortemente negativa sulla vivibilità delle nostre città. Abbiamo appositamente attivato un “tavolo tecnico” – cui partecipano le forze di polizia e le associazioni di categoria dei locali - che avrà il compito di individuare meccanismi finalizzati a favorire la diffusione della “cultura del divertimento”, sempre nel rispetto della legalità e in condizioni di sicurezza. Ci proponiamo di aumentare la sensibilizzazione dei giovani e giovanissimi e, più in generale, di tutti i fruitori delle attività di intrattenimento. Ritengo fondamentale, infatti, intervenire in chiave preventiva per intercettare gli episodi violenti e di abuso di sostanze alcoliche prima che si manifestino. L’auspicio è di innescare un meccanismo che consenta di valorizzare i comportamenti dell’esercente “virtuoso”, che intenda muoversi in una logica di collaborazione operosa con i comuni e le forze di polizia. Riteniamo però altrettanto imprescindibile mettere in atto sistemi per premiare i ragazzi che scelgono il divertimento “in sicurezza”. Ci proponiamo di affrontare, subito dopo questa breve pausa estiva, il tema del disagio giovanile a tutto tondo, partendo proprio dalla prevenzione. L’idea è di riattivare lo stesso modello già utilizzato per il contrasto alla dispersione scolastica, che ha visto insieme prefettura, Procura dei Minori e Anci Salerno. Ritengo infatti che l’abbandono scolastico sia uno dei primi campanelli d’allarme del disagio giovanile».

E a proposito di sicurezza e lavoro altra nota importante è la portualità...

«Sul versante della sicurezza sui luoghi di lavoro abbiamo siglato di recente un importante protocollo per la sicurezza dei lavoratori nell’area portuale di Salerno, insieme all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali che lo hanno fortemente voluto.Sulla salvaguardia della vita umana le istituzioni non devono mai recedere ma impegnarsi, sinergicamente tra loro, in un’energica azione di contrasto ad ogni forma di abuso o irregolarità. Ricordo che il porto di Salerno, malgrado la congiuntura economica poco favorevole degli ultimi anni determinata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, ha continuato a registrare un buon trend, anche grazie alle nuove linee di traffico container con il Nord America, il Medio Oriente e l’Asia Meridionale».