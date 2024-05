Cilento, la Provincia di Salerno avvia i lavori per la messa in sicurezza di due strade: ad Aquara e Agropoli

La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della sicurezza della propria rete viaria. In particolare sono appena iniziati i lavori sulla Strada Provinciale 12 nei Comuni di Castelcivita e Aquara, per un importo complessivo di euro 450.000,00. Il progetto prevede il rifacimento di alcuni muri di contenimento, l'adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali e segnaletica stradale.

Appena iniziato anche l’intervento sulla Strada regionale Ex 267/b "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di strada dal Km. 8+800 circa al Km. 13+000" dal Comune di Agropoli verso Castellabate, per un importo complessivo di euro 550.000,00.

L’opera prevede la scarifica e il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, l'adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali e segnaletica stradale.