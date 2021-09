Sileri a Salerno loda il lavoro delle regioni nella lotta al Covid

«Io credo che le norme debbano essere adattate alla situazione locale. Sicuramente laddove c'è più mobilità e laddove i contagi corrono un po' di più, anche dove c'è più turismo, credo che localmente possa essere giusto, e in ogni caso giustificabile, che possano essere messe delle restrizioni maggiori. È indubbio che ogni regione ha fatto il suo e oggi molte regioni, praticamente tutte, hanno fatto un ottimo lavoro sulla vaccinazione. È indubbio questo». Lo ha detto a Salerno il sottosegretario al ministero della Salute, Pierpaolo Sileri a proposito della lotta al Covid. «Ho sempre pensato che la sanità debba essere regionale, ma deve funzionare meglio», ha aggiunto parlando del rapporto tra Stato e Regioni.

«Se non usiamo la tragedia del Covid e i fondi in maniera appropriata per rendere omogenea l'offerta sanitaria in tutte le regioni e in ogni luogo della singola regione, allora un ripensamento dovrà essere fatto. Ma, siccome sono realmente ottimista che questo accadrà perché la strada ce l'ha indicata purtroppo il Covid e i soldi sono arrivati grazie a Conte e ora vi è questo governo che ne sta organizzando il futuro, sono sicuro che rivisitando la sanità centrale, cioè gli ospedali, superando il Dm 70 e organizzando una rete territoriale adeguata, finalmente avremo quel livello di sanità tanto auspicato, sia dal personale sanitario che offre sanità, sia dai pazienti che ovviamente necessitano di cure. E sono sicuro che vi sarà un netto miglioramento. D'altro canto, questo noi già lo dicevamo prima del Covid, quando abbiamo fatto i quarant'anni del servizio sanitario nazionale, pochissimo tempo fa. Dicevamo che serve un restyling. Ecco, il restyling ora diventa una realtà», ha concluso il sottosegretario.