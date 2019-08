Lunedì 19 Agosto 2019, 17:18

«Usciamo sconfitti da una battaglia durata giorni, da una infinita fatica». Claudio Ruocco e Giusy Cella sono i piloti dell'azienda «AltaProspettiva» di Agropoli che ha messo a disposizione i droni per le ricerche di Simon Gautier, lavorando in sinergia con la Croce Rossa negli ultimi giorni nel Golfo di Policastro.«Abbiamo avuto le speranze fino all'ultimo - spiegano in un post su Fb - Speravo che ti avremmo trovato in un cunicolo a proteggerti dal sole, sì, ferito sicuramente, ma non morto».«Ti chiediamo scusa - proseguono - ma soprattutto ti chiediamo scusa da parte di tutta la nostra nazione che non ha saputo intervenire nel modo e nei tempi giusti». «Grazie - concludono - a tutti i volontari e alla Croce Rossa ma soprattutto al Soccorso Alpino».