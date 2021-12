Simula una rapina e viene denunciato dai carabinieri a Campagna

Ha simulato una rapina a mano armata a Campagna ed ora i carabinieri lo hanno smascherato e lo hanno denunciato a piede libero per simulazione di reato. Nei guai è finito un uomo, 43enne, che nei giorni scorsi si è recato dai carabinieri ed ha sporto denuncia sostenendo di essersi imbattuto in un rapinatore che lo aveva minacciato con una pistola e si era impossessato del denaro che era in auto.

APPROFONDIMENTI NEL NAPOLETANO Rapina in farmacia: preso 22enne, incastrato dalle telecamere ROMA Roma, armato di pistola rapina una donna: non trova i soldi e scappa...

I carabinieri della stazione di Campagna e della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, hanno appurato che la rapina non è avvenuta e l'uomo che ha sporto la denuncia messo alle strette dai militari ha confessato di aver inventato l'episodio. I militari hanno accertato che l'uomo poi denunciato a piede libero per simulazione di reato ha inventato di essere stato rapinato e lo ha comunicato ai suoi familiari per giustificare l'ammanco di denaro che invece aveva utilizzato consumandolo giocando alle slot machine in un bar.