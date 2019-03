Simula un furto per scherzo, poi la lite e gli spari nel bar: giovane a processo

Domenica 24 Marzo 2019, 12:31

SARNO. Sarà processato A.R. , sarnese di 34 anni, accusato di detenzione illegale di arma da fuoco e spari in luogo pubblico. Per lui il gup ha fissato il rinvio a giudizio. La vicenda diventata oggetto di un fascicolo nasce da uno scherzo, un furto simulato, che quasi non finì in tragedia. Era il 10 marzo 2014 quando l'imputato, in piazza Sabotino, estrasse la pistola di colpo, entrando nel bar e sparando una sequenza di colpi in aria. Secondo le indagini, si trattava di uno scherzo finito male. Dopo quei colpi scoppiò il panico tra i clienti del bar, con l'arrivo dei carabinieri giunti dietro segnalazione telefonica. Secondo i primi accertamenti sarebbero state due le persone a sparare, ma solo uno dei due autori fu individuato. L'uomo fu individuato e denunciato a piede libero. Nella sede del dibattimento potrà spiegare la follia di quel giorno. Stando agli atti del fascicolo della procura di Nocera Inferiore, uno dei due uomini era sceso dall'auto lasciando le chiavi inserite nel cruscotto per entrare all’interno di una salumeria. Un secondo ragazzo, avvicinatosi al veicolo ancora in moto, tolse le chiavi e se le mise in tasca, entrando in un bar vicino. Quando il proprietario dell’automobile uscì aalla salumeria, si accorse dell’assenza delle chiavi, trovando anche l’auto con l’antifurto inserito. Nel bar scoppiò la lite, poi gli spari.