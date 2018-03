Venerdì 9 Marzo 2018, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 17:00

Truffatore in azione a Battipaglia denunciato dalla polizia. Le indagini degli agenti del commissariato di polizia di Battipaglia, diretti dal vicequestore aggiunto Immacolata Acconcia, sono scattate dopo la denuncia di una donna che ha segnalato ai poliziotti che un uomo a bordo di un'auto l'ha fermata per strada sostenendo che lei aveva urtato l'auto ccon il suo veicolo e pretendeva denaro per non segnalare l'incidente all'assicurazione. In realtà non era accaduto nessun incidente ma si trattava di un escamotage del truffatore per spillare denaro alla donna. Il truffatore M.M. 48enne nato a Napoli e residente a Bologna, era stato già segnalato molte volte all’autorità giudiziaria per fatti analoghi avvenuti su tutto il territorio nazionale ed è stato denunciato a piede libero.