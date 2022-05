Simulati rapporti di lavoro, truffa all'Inps per 40mila euro

False attestazioni all'Inps per poter lavorare, in 9 finiscono a processo per aver truffato l'ente previdenziale. I fatti sarebbero avvenuti tra Nocera Inferiore e altri comuni dell'Agro nocerino. Tra gli imputati ci sono titolari di aziende e braccianti, con episodi ricostruiti tra il 2018 e il 2019.

L'accusa è di aver simulato l'esistenza di rapporti di lavoro con due società, arrecando un danno patrimoniale all'Inps di circa 40mila euro. Il lavoro d'indagine fu condotto dalla Guardia di Finanza. Per almeno sei dei coinvolti, veniva fatto risultare di essere impegnati a lavorare in due aziende. E anche se le ditte risultavano presenti sul territorio, dei dipendenti non fu trovata traccia.

Per tutti il gup ha disposto il rinvio a giudizio, al termine dell'udienza preliminare. Sarà ora il dibattimento a dover provare le responsabilità delle nove persone coinvolte. La tipologia d'inchiesta non è nuova nell'Agro: negli anni precedenti, la Procura di Nocera Inferiore aveva più volte - proprio con la collaborazione dell'ispettorato del lavoro e dell'Inps stesso - fatto emergere una serie di truffe sistematiche basate proprio sui rapporti fittizi di lavoro, dei quali avevano beneficiato centinaia di persone.