Baronissi, sfida ai fornelli tra sindaci-chef all'insegna dei prodotti tipici

Serata all'insegna dei prodotti tipici e del divertimento quella che ha visto sfidarsi i sindaci di Baronissi, Pellezzano, Ottati, Cetara e il vicesindaco di Salerno nella gara ai fornelli «Primi TipiCittadini» organizzata dalla neonata Scuola del gusto e del sapere di Baronissi «Amalpheat», ideata dall'imprenditrice Lucia Di Mauro.

A contendersi il titolo Gianfranco Valiante, Francesco Morra, Elio Guadagno, Roberto Della Monica e Paky Memoli. Il sindaco di Baronissi ha proposto un ottimo vermicello con alici e friarielli; Ottati ha portato in tavola la tipica «sfrionzola», mentre Salerno lo spaghetto burri, alici e taralli. Risotto con pomodorini gialli, rossi e colatura di alici per Cetara mentre a vincere il primo premio è stato il risotto con carciofi di Paestum mantecato al Provolone del Monaco dop con nocciole di Giffoni preparato dal sindaco di Pellezzano.

Premio «stile» per l'impiattamento al vicesindaco di Salerno Paky Memoli che ha ricevuto un «corno» dell'artista vietrese Lucio Ronca. Tutti bravissimi i sindaci, che hanno lanciato la singolare sfida anzitutto per valorizzare i sapori della dieta mediterranea, tutelare i prodotti tipici e attivare nuove collaborazioni tra territori. In giuria, i giornalisti Gabriele Bojano, Simona Cataldo, Mario Amodio, Michela Zio, Ida Paradiso – coordinati dal presidente Secondo Squizzato, dell’associazione amici delle alici. A scegliere il piatto più glamour, la stilista Valentina D'Alessandro. Per tutti i sindaci partecipanti, piatti di ceramica vietrese disegnati dallo studio Memo design.