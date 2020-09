Questa mattina, a urne ancora aperte, qualcuno ha, o avrebbe, modificato la pagina Wikipedia del comune di Sassano inserendo il nome del nuovo sindaco, quello di Domenico Rubino, candidato contro Antonio d'Amato. Lo screen della modifica è stato fatto circolare sui social e sulla chat di whatsapp. Ricollegandosi sulla pagina, dopo le 12,30, si leggeva però il nome di Tommaso Pellegrino (sindaco uscente) e l'orario dell'ultima modifica. Un giallo e tante polemiche quindi. Dopo le 15, Domenico Rubino è intervenuto sulla vicenda attraverso la sua pagina social annunciando di aver sporto denuncia:



"Ho già sporto nella mattinata di oggi, ovvero non appena ne sono venuto a conoscenza, regolare denuncia ai carabinieri in merito alla questione. Voglio manifestare il mio dispiacere e disappunto perchè le ultime ore dedicate al voto sono state inquinate da delatori alla mia persona che si sono inventati una subdola fakenews. Voglio, altresì, precisare che ho aspettato il termine del silenzio elettorale per respingere queste accuse perchè rispetto il mio paese, Credo nelle istituzioni e nella mia squadra. Confido in tutti voi che conoscete la mia indole basata soprattutto su sani principi". © RIPRODUZIONE RISERVATA