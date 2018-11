Venerdì 9 Novembre 2018, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinuncia all'indennità da sindaco e acquistare i pc rubati a scuola pochi giorni fa. L’iniziativa è del primo cittadino di Sassano Tommaso Pellegrino. Nei giorni scorsi il colpo.Un episodio che aveva destato scalpore nella comunità locale oltre ad aver privato i piccoli alunni di strumenti indispensabili per poter svolgere le lezioni. Così il sindaco Pellegrino, che da tempo ha deciso di rinunciare all’indennità per destinarla a scopi sociali, ha deciso di stanziare 700 euro così risparmiati per far fronte alla liquidazione di una fattura relativa all’acquisto di due computer da fornirsi alla scuola di Sassano.