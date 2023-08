È stato un imprenditore a far scattare l’indagine della Procura di Lagonegro che vede coinvolto il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, suoi familiari, tecnici e costruttori. Lo scorso anno avrebbe presentato una denuncia che configura un’ipotesi di reato di concussione.

Gli inquirenti starebbero raccogliendo prove su una eventuale tangente che sarebbe stata chiesta per favorire la costruzione di edifici residenziali in un terreno alla frazione Policastro. Potrebbe trattarsi dell’area finita sotto sequestro mercoledì scorso durante il blitz delle forze dell’ordine. Sulla questione il riserbo è assoluto, in attesa di ulteriori sviluppi. Intanto sul piano politico l’opposizione chiede chiarimenti: presentata ieri un’interrogazione con cui si chiede a Fortunato se «è vero che l’ipotesi di reato a suo carico è di concussione e in che modo è coinvolto nel suo ruolo istituzionale».

Possibile che risponda durante la seduta odierna dell’assise oppure per iscritto entro i termini stabiliti dalla legge. Una seduta, quella del civico consesso, che arriva a pochi giorni dalla perquisizione domiciliare a carico del sindaco, suoi familiari e professionisti del posto. Gli inquirenti sono impegnati a visionare il materiale acquisito. Acquisiti documenti degli indagati e posto sotto sequestro un terreno in località Torre Oliva a Policastro, affacciato sulla costa. Un sito ideale per residenze turistiche, che già insistono sui terreni confinanti.