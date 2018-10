Giovedì 4 Ottobre 2018, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siringhe di tossici sui marciapiedi, accanto alle aiuole, lungo le strade che lambiscono le scuole. A Sarno è allarme e scatta la richiesta di bonifica delle aree. Sono tante le denunce con foto di quanto ritrovato in pieno centro cittadino. Siringhe ancora sporche di sangue senza cappuccio protettivo, un grave rischio per chiunque si trovi a transitare sui marciapiedi. Soprattutto gli alunni. I genitori chiedono maggiore accortezza nella pulizia quotidiana delle strade e che gli interventi, nelle prime ore del mattino, possano rendere gli spazi pubblici sicuri in particolare in prossimità degli istituti scolastici. "Questa mattina sono state ritrovate siringhe nelle aiuole - ha spiegato Simona Annunziata - L'altro giorno due erano sul marciapiedi fuori scuola. Chiediamo agli operatori ecologici di prestare attenzione, ma anche a chi di dovere di intervenire contro questo gravissimo problema"