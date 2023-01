«Sistema Salerno», la procura chiude l'indagine

La procura di Salerno chiude l’indagine sulle coop di Salerno, il cosiddetto «sistema». Venti le persone alle quali è stato notificato l’avviso, nove in meno rispetto all’inchiesta madre ma, del resto, ci sono stati diversi stralci. Come quello per il quale la procura ha chiesto ed ottenuto una terza proroga d’indagine relativamente alla questione lavastrade di proprietà di una delle coop di riferimento di Vittorio Zoccola e noleggiata da Salerno Pulita, stralcio nel quale sono indagati, tra gli altri, l’ex supermanager della partecipata Antonio Ferraro e l’ex dirigente comunale e membro dell’ufficio staff del sindaco, Felice Marotta. Stralciata anche la posizione del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli mentre resta ancora sospeso il filone investigativo che vede indagato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per il reato di concorso in corruzione politica. Proprio nel processo in corso a carico di Vittorio Zoccola e Nino Savastano, si è parlato dei pizzini dell’imprenditore diretti al governatore con alcune richieste, imprenditore che aveva anche lui parlato della famiglia De Luca e del cerchio magico che «gestisce Salerno»

GLI INDAGATI

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, a firma del sostituti procuratori Elena Cosentino e Guglielmo Valenti, e controfirmato dal procuratore capo Giuseppe Borrelli, è stato notificato al dirigente comunale in pensione Luca Caselli, quindi ai presidenti e rappresentanti delle coop: Fiorenzo Zoccola detto Vittorio (già a processo insieme all’ex assessore e consigliere regionale Nino Savastano). Davide Francese, Dario Renato Citro, Vincenzo Landi, Davide Minelli, Maria Grazia Mosca, Patrizio Stompanato, Lucia Giorgio, Mauro Meo, Daniele Gargiulo, Pasquale Soglia, Giuseppe Romeo, Rosaria Sbozza, Luciano Nautili, Giuseppe Trezza, Honeulet Zoccola, Giovanna Catanzaro, Pio ed Emanuele Zoccola, Gianluca Izzo. Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Michele Tedesco, Marco Salerno, Giuseppe Della Monica, Vincenzo Faiella, Gaetano Manzi, Maurizio Casaburi, Roberto Lanzi, Mario Turi, Luigi Apicella, Maria Pisani, Danilo Laurino. A Fiorenzo Vittorio Zoccola, Minelli, Giorgio, Pio Zoccola, Francese, Citro, Landi, Mosca Stompanato ed Izzo è stato contestato anche il vincolo associativo. Agli stessi, in concorso con altri, anche la turbata libertà degli incanti con aggravante che riguardavano, appunto, gare pubbliche. Sette, a vario titolo, le contestazioni. A Luca Caselli è contestata l’aggravante dell’abuso di potere e la violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione. I reati contestati vanno dal 2017 e fino al 2021.



LE CARTESette le contestazioni. Tra queste, l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino suddivisa in otto lotti per un valore complessivo a base d’asta di un milione e 979mila euro. Appalto ottenuto dalle coop che facevano riferimento a Zoccola «con collusioni e mezzi fraudolenti che turbavano la gara», scrivono i pm. Con gli stessi «mezzi fraudolenti» - secondo la procura - gli indagati «concordavano le offerte di gara in modo che fosse garantita alle cooperative di cui erano amministratori l’assegnazione dei medesimi lotti già assegnati con precedenti affidamenti costituendo un unico centro decisionale di offerte». E non solo, in alcuni casi, le gare venivano turbate relativamente alla modalità di scelta del contraente da parte dell’Ente comunale: ovvero, venivano assegnate come urgenti gare che, di fatto, avrebbero dovuto avere un altro iter amministrativo. La procura, nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha anche indicato le intercettazioni depositate nel proprio fascicolo: 44. Ma ci sarebbero altre 43 intercettazioni depositate in archivio riservato che potrebbero riguardare, a questo punto, gli altri filoni d’indagine.