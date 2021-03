«SistemaCariello» chiesto il processo bis per l'ex sindaco e per altre tredici persone

Il «sistema» Cariello porta il pm Francesco Rotondo a richiedere il rinvio a giudizio per 14 persone, tra imprenditori, funzionari e dipendenti comunali, tecnici. Oltre all’ex sindaco Massimo Cariello, già sotto processo per due delle quattro vicende contestate agli altri coimputati, davanti al gup Gerardina Romaniello compariranno gli imprenditori Gianluca e Gennaro La Marca, Roberto e Simone Birolini; Giuseppe Barrella, funzionario comunale a Eboli; il tecnico Emilio Grippa; i progettisti Francesco Siano e Agostino Napoli; Giuseppe La Brocca, ex consigliere conunale; Vincenzo D’Ambrosio e Annamaria Sasso, rispettivamente componente e presidente della commissione esaminatrice per il concorso ad educatore asili nido bandito dal Comune di Eboli (due posti); Francesco Sorrentino, funzionario comunale metelliano, componente della commissione esaminatrice per l’assunzione di dieci unità di istruttore direttivo amministrativo, nonchè direttore del Consorzio farmaceutico di Salerno; e Vitantonio Marchesano. Al vaglio del gup, nell’udienza fissata il prossimo aprile, le presunte irregolarità nel rilascio di permessi autorizzativi a due imprenditori (i Birolini) che hanno potutorealizzare un impianto industriale in zona agricola soggetta a vincolo paesaggistico.

