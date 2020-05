LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:15

stamane aper portare l'attenzione sull'ennesimo sversamento che mortifica uno dei fiumi più inquinati d'Europa. Presenti l'europarlamentare, Lucia Vuolo, il coordinatore della provincia di Salerno, Nicholas Esposito e il coordinatore nonché consigliere comunale di Sarno, Walter Giordano, oltre al capogruppo Lega a Sarno, Sebastiano Odierna, e Giovanni Vergati, coordinatore a San Valentino Torio. Nonostante la pioggia, gli esponenti europei e provinciali della Lega hanno potuto annunciare una serie di iniziative a partireche sarà presentata nei prossimi giorni a, ma anche una serie di azioni mancate da anni ed a cui è necessario dare seguito nell'immediato.«Durante il periodo di chiusura imposto dall'emergenza coronavirus , abbiamo scoperto che il fiume Sarno può avere acque splendide e trasparenti. Da quando tutto è ripreso, a valle, dopo neanche due settimane - dicono - le acque stanno tornando al loro orribile grigiore, nell'indifferenza della politica regionale». «Sto preparando un'interrogazione denuncia per capire cosa sia successo e cosa possiamo fare. L'obiettivo è ridare dignità ai territori e il rispetto delle norme», ha detto l'europarlamentare. «L'Europa ha stanziato tanto affinhcé ci fosse una risanamento dei luoghi. Ma se l'uomo non prende provvedimenti concreti per chiudere quello che distrugge -conclude - è totalmente inutile. Di chiacchiere se ne sono fatte tante come anche di passerelle, il popolo è stanco».