Giovedì 4 Luglio 2019, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 19:29

Non si hanno più notizie di un giovane skipper salernitano, Rocco Acocella scomparso nell'Oceano Atlantico mentre effettuava una traversata in solitaria sulla sua imbarcazione. Il trentenne è salpato con un trimarano da Saint Martin, nelle Antille francesi, il 17 giugno. Doveva arrivare tra il 28 e il 29 giugno nel porto colombiano di Barranquilla. È stata allertata la Guardia Costiera, le autorità italiane e quelle inglesi, in quanto la barca batte bandiera britannica. Il giovane è descritto dai familiari come molto esperto, con elevate competenze nautiche.Nessuna ipotesi su quello che possa essere accaduto è stata esclusa. La preoccupazione più grande per i familiari è rappresentata dal fatto che si tratta un'area molto vasta per le ricerche e questo complica sicuramente la situazione già di per sé difficile. Tra il 28 e 29 giugno doveva trasferire la barca nel porto colombiano di Barranquilla e raggiungere l'Ecuador per fare da guida a un gruppo di giovani turisti per conto di un tour operator internazionale. Non essendo mai salito sull'aereo e non essendo arrivato all'appartamento, è scattato l'allarme. Acocella, oltre ad essere un biologo, è una guida molto richiesta in tutto il mondo. In passato è stato anche attivista Greenpeace ed è molto sensibile ai temi dell'ecologia. Aveva già concluso due traversate atlantiche, una proprio con lo stesso trimarano che batte bandiera inglese e si chiama Trinavis.