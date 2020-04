Coronavirus: cerimonia rinviata, i futuri sposi organizzano in videochiamata le promessa di non matrimonio

Noemi e Pietro, il 18 aprire 2020, oggi, avrebbero dovuto promettersi amore eterno. L'evento era fissato a Polla, paese dei due protagonisti di questa storia e, avrebbero dovuto provvedere alle cosiddette pubblicazioni di matrimonio. Era già tutto organizzato da mesi per la cerimonia all'interno dell'ex chiesa della Santissima Trinità al cospetto del sindaco Rocco Giuliano, ma purtroppo il Coronavirus ci ha messo lo zampino, e ha fatto slittare la celebrazione come ha fatto con centinaia di matrimoni, battesimi, comunioni con grave perdita per il romanticismo e anche per chi lavora in questo settore. Ma sul romanticismo si può ancora rimediare. Noemi e Pietro, infatti, in questo momento convivono a Salerno e non tornano nel Vallo di Diano da oltre un mese, ma non hanno perso né il sentimento, né il desiderio di affrontare con un sorriso una emergenza così grande. Nella buona e nella cattiva sorte, nel verso senso del termine, e così insieme a uno dei testimoni, Francesco, hanno organizzato una videochiamata per celebrare il non matrimonio, con tanto di formula cambiata per l'occasione e letta da un ufficiale pubblico. Francesco, infatti, è un dirigente dell'ufficio anagrafe del Comune di Polla e si è prestato al gioco. Così per sdrammatizzare la sofferenza dei due prossimi sposi di non poter celebrare la vera e propria "Promessa", hanno pubblicato il video di una finta celebrazione ma di un vero amore.



Ultimo aggiornamento: 20:12

