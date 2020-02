Imprenditore ebolitano denunciato per smaltimento illecito di rifiuti ad Eboli. L'operazione a cui ha collaborato il personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Ambientali dell’Associazione Salernitana Accademia Kronos, ha consentito di accertare che il titolare di una azienda zootecnica in cui erano presenti oltre 500 capi bufalini, da tempo smaltiva illecitamente sui terreni aziendali ingenti quantitativi di effluenti zootecnici in palese violazione di quanto stabilito dalle norme di settore oltre che dalla normativa regionale. Gli agenti intervenuti accertavano infatti che mentre in alcuni scavi non impermeabilizzati venivano smaltiti parte degli effluenti liquidi, sui terreni circostanti venivano illecitamente smaltite, in emormi chiazze, tonnellate di effluenti zootecnici che oltre ad inquinare i sottostanti terreni, generavano numerosi rigagnoli di liquami che si infiltravano nel terreno ma, la sorpresa maggiore si aveva quando a seguito di una più accurata ispezione si accertava che sempre nei medesimi terreni aziendali, erano state smaltite tonnellate di inerti di origine edilizia, rifiuti ferrosi, materiali di scavo, scarti di lavorazione di prodotti ortivi, materiali plastici, pneumatici esausti, e che i liquami prodotti dalla maturazione degli scariti della lavaroazione del pomodoro e del settore orticolo, ammassati all’interno di vasche per lo stoccaggio degli insilati, venivano sistematicamente ed illecitamente smaltiti in canalette stradali e poi nelle acque di un piccolo torrente. Dopo gli accertamenti è stata sequestrata l’intera superficie del centro aziendale per oltre 20 ettari e denunciato a piede libero il titolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA