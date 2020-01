NOCERA INFERIORE. Carenze di organico in tribunale, si cercano giovani praticanti avvocati per effettuare lavoro d'ufficio, ma anche per smaltire l'arretrato. Tutto questo, a titolo gratuito. Scoppia la polemica sul bando per volontari, pubblicato il 23 gennaio scorso, per mansioni da svolgere presso l'ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore. Con il documento, vengono definite le modalità di partecipazione e i criteri di selezione dei giovani praticanti avvocati per lo svolgimento di attività di collaborazione volontaria presso lo stesso ufficio. Con l'obiettivo di «contribuire alla proficua esperienza professionale dei praticanti e che determinerà indirettamente supporto allo smaltimento dell’arretrato delle sentenze dell’Ufficio». Tutto questo, però, a titolo gratuito, come denuncia l'Aiga (associazione giovani avvocati) di Nocera Inferiore. «Manifestiamo a gran voce e con determinazione il proprio disappunto in relazione a tutta la discutibile iniziativa, con la quale il Consiglio dell'Ordine tenta di risolvere, causa la carenza di organico, gli ormai insostenibili ritardi nello smaltimento dei fascicoli, sfruttando il prezioso tempo e le efficienti energie di giovani praticanti avvocati.



Ci si domanda - si legge nella nota - in che modo questa “qualificata” attività di collaborazione, possa contribuire alla proficua esperienza professionale dei praticanti, e soprattutto, in che modo possa - si richiamano testualmente le parole del bando - garantire massimamente la dignità dei professionisti nostri iscritti. Si ritiene che una attività del genere, limitata a supportare le cancellerie del Giudice di Pace sotto un profilo pratico e logistico, e non certo sotto un profilo di studio e di approfondimento delle materie giuridiche, sia un gravissimo e indiscutibile attentato alla professionalità e alla dignità di giovani praticanti studiosi e tecnici del diritto, il cui solo scopo ed obiettivo deve essere quello di affiancare il proprio dominus, in tutte le attività esclusive proprie di un Avvocato, e non di un assistente giudiziario. Ribadiamo il totale ed incondizionato rammarico di tutta la sezione sul punto, prendendo una posizione opposta a quella del COA, auspicando che quest’ultimo, unitamente al Presidente del Tribunale, rifletta sulle nostre obiezioni, mosse e sentite solo ed esclusivamente dalla passione e dal rispetto che tutti i partecipanti della sezione provano nei confronti di questa splendida professione, già ampiamente bistrattata e mortificata». Il bando è rivolto ai laureati in legge, che stanno già seguendo l'iter per l'abilitazione. Attraverso istanza di partecipazione, saranno selezionati poi da un'apposita commissione. L'iniziativa è legata ad un protocollo di intesa con la Presidenza del Tribunale di Nocera. Le attività consisteranno nella pubblicazione e nella comunicazione delle sentenze depositate dai Giudici, nell’accettazione delle richieste di copia delle sentenze e di altre attività meglio specificate nel suddetto protocollo. © RIPRODUZIONE RISERVATA