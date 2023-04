Salerno, arriva lo SmartBus per promuovere maggiore consapevolezza sulla sicurezza digitale

Arriva a Salerno SmartBus, l’iniziativa di Huawei e Parole O_Stili per promuovere maggiore consapevolezza sulla sicurezza digitale L’aula interattiva mobile sosterà in città dal 26 al 28 aprile e coinvolgerà più di 300 studenti e la cittadinanza in un percorso educativo sul corretto utilizzo degli strumenti digitali. Il progetto è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Salerno e altre istituzioni pubbliche e private. Lo SmartBus sosterà a piazza della Concordia e offrirà, nelle mattinate dei giorni prescelti, sessioni gratuite di formazione a più di 300 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado di Salerno che hanno aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di stimolare un adeguato livello di consapevolezza personale sul tema della sicurezza in Internet e sulle opportunità e i rischi legati all’utilizzo degli strumenti digitali.

Nel pomeriggio degli stessi giorni, l’aula itinerante di Huawei e Parole O_Stili, accoglierà anche tutti i cittadini che volessero migliorare le proprie conoscenze sui temi della cybersecurity, della privacy e dell’utilizzo degli strumenti digitali con test di valutazione del loro livello di consapevolezza e di percorsi formativi simili a quelli rivolti alle scolaresche ma rielaborati per utenti adulti.

Il progetto SmartBus è patrocinato dalla Regione Campania, Comune di Salerno, e dall’associazione di categoria ASSTEL, con la partnership tecnica di Fastweb, SpazioUau, G2EVENTI e EventRent. Per le altre tappe, l’iniziativa è patrocinata anche dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Toscana e Lazio, dai Comuni di Torino, Settimo Torinese, Novara, Bergamo, Brescia, Cremona, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Frosinone, Caserta e Napoli, oltre che dalla Fondazione Piemonte Innova.

«Come assessore alle Politiche Sociali e Giovanili ho immediatamente ritenuto valido aderire all'iniziativa dello SmartBus di Huawei e Parole O_Stili, che ringrazio per la professionalità e l'impegno sociale. Oggi più che mai è necessario sensibilizzare le giovani generazioni sulla non violenza, anche e soprattutto verbale, e su un utilizzo corretto e consapevole delle parole, degli strumenti social e più in generale della tecnologia. Il Comune di Salerno vuole essere parte attiva di questa alleanza che crede nella prevenzione e investe sull'educazione digitale, contro ogni forma di violenza» ha dichiarato Paola de Roberto, assessore Politiche Sociali e Politiche Giovanili del Comune di Salerno.