Un bel gesto di solidarietà ha visto protagonista il Capitano dei Carabinieri, fino a qualche anno fa alla guida della Compagnia di Vallo della Lucania.Il Capitano ha deciso di donare smartphone, tablet e mascherine ai bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania., attualmente è in servizio a Padova, è riuscito ad ottenere i tablet, gli smartphone e le mascherine grazie al contributo dell’associazione “Davide il Drago” e del Comitato “Maniuniteperpadova” che hanno avviato, da alcune settimane, il progetto “Connessi alla vita sempre, ovunque e in allegria”.Stamattina la consegna. Assente, per motivi di lavoro, il capitano.A ricevere la donazione il direttore sanitario dell’ospedale di Vallo,e la dottoressa Mariarosaria La Rocca, responsabile della Pediatria