Smottamento nella notte sull'Amalfitana, ripristinata la circolazione a doppio senso

Smottamento intorno alle 2 di questa notte sulla statale Amalfitana 163. Massi e detriti staccatisi da bordo strada, per fortuna - considerata l'ora - senza causare danni ai mezzi in transito, hanno invato la corsia a ridosso della montagna in terriotiro di Maiori.

Esattamente al di sotto della pinetina e poco prima dell'abbazia di Santa Maria de Olearia dove qualche anno fa si verificò la terribile frana che tenne interrotta per per oltre un mese la Costiera. Sul posto già nottetempo sono intervenuti i cantonieri dell'Anas e i mezzi meccanici di una ditta incaricata della rimozione dei massi e dei detriti.

Nel punto della strada statale 163 interessato dallo smottamento è stato attivato il doppio senso di marcia fin quando la carreggiata non è stata completamente ripulita e resa percorribile in entrambe le direzioni. Infatti già dalle prime ore del mattino sull'Amalfitana è stato ripristinato il doppio senso di marcia.