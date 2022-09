Smottamento sull'Amalfitana, tra Vietri e Cetara ripristinata la circolazione

Ripristinata la circolazione stradale a doppio senso di marcia sulla statale Amalfitana 163, dove a causa di uno smottamento dovuto alle piogge incessanti di questi ultimi due giorni, si è proceduto a sensi alternati dalle 16 di questo pomeriggio

Il tratto interessato è quuello compreso tra Vietri sul Mare e Cetara dove dalla parete roccioso si è staccato un notevole quantitativo di massi e detriti.

Il materiale lapideo, scivolato dal fianco della montagna nel pomeriggio, per fortuna non ha causato danni in quanto la strada era sgombera al momento del fenomeno da mezzi in transito. Invasa parzialmente, la carreggiata, sulla quale sono riusciti transitare seppur con difficoltà auto e furgoni, è stata poco dopo liberata.

Sul posto i cantonieri dell'Anas che dopo una serie di verifiche insieme con i tecnici e una ditta incaricata hanno provveduto a rimuovere ulteriori pericoli incoimbenti ripristinando la circolazione a doppio senso di marcia e evitando un ulteriore restringimento.