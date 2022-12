Soccorrono automobilista ferito, personale del 118 aggredito dai familiari: aperta indagine

Personale del 118 aggredito a Sarno. E' accaduto ieri sera: le vittime sono un medico, un infermiere e l'autista di un'ambulanza dell'associazione "Sarnese Pubblica Assistenza".

I tre sarebbero stati aggrediti dai parenti di un automobilista ferito. Il luogo dei fatti è l'uscita autostradale Nocera-Pagani, lungo l'A30. L'episodio è stato denunciato al drappello di polizia dell'ospedale di Sarno.

Secondo quanto ricostruito, quindi partendo dal racconto delle vittime, dopo le 19,30 i soccorritori erano intervenuti per un codice verde all'uscita dell'autostrada, prestando le prime cure ad un automobilista ferito. In zona si sarebbero poi presentati i familiari dell'uomo.

Tre persone, in tutto, che avrebbero iniziato ad inveire contro il personale dell'ambulanza, colpevole di essere giunto in ritardo sul luogo dell'incidente. A nulla sarebbero valse le giustificazioni dell'equipe. Gli stessi erano arrivati in zona solo pochi minuti dopo la chiamata al numero di emergenza. Uno dei tre, nella colluttazione, ha riportato ferite all'occhio guaribili in pochi giorni. Sull'episodio indaga la polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Sarno. Secondo il racconto delle vittime, insomma, tutto sarebbe scaturito anche da una divergenza di vedute sul tipo di intervento che medico, infermiere ed autista avrebbero dovuto prestare. A detta degli aggressori, i sanitari non avrebbero dovuto immobilizzare il ferito per prestare i primi soccorsi, ma trasportarlo alla meno peggio in ospedale.