Soccorso in mare, sette le persone salvate nel Cilento dalla guardia costiera

Weekend di soccorso in mare anche per gli uomini della guardia costiera di Agropoli. Sette le persone trattate in salvo, in due distinte operazioni, dagli uomini diretti dal tenente di vascello Valerio Di Valerio.

Il primo intervento è avvenuto a largo di Montecorice quando la Sala Operativa di circomare Agropoli ha ricevuto una chiamata di soccorso relativa ad un natante da diporto in avaria con il timone bloccato al largo del litorale di Montecorice. A causa del peggioramento delle condizioni del mare in zona, si è reso necessario l’intervento della dipendente M/V CP855 che ha tratto in salvo le 4 persone a bordo, 2 adulti e 2 bambini, assistendole sino al porto di Agnone ove sono sbarcate senza problemi di salute.

APPROFONDIMENTI MARTINSICURO Bambina rischia di annegare, bagnino la salva ma finiscono entrambi... IL CASO Agropoli, sub ferito in mare messo in salvo: in corso le indagini per...

Poco dopo, una nuova segnalazione afferente un altro natante da diporto con il motore in avaria, con a bordo 3 persone in difficoltà a causa del repentino peggioramento delle condizioni del mare. È prontamente intervenuta la dipendente M/V CP 582, già in mare per attività di pattugliamento che raggiungeva l'unità prestandole assistenza fino al porto di Agropoli.

Nessun danno per le persone e per l’unità.