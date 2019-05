Ci sono voluti quasi tre anni per ridare un nome al soldato tedesco ritrovato a Pellezzano, in provincia di Salerno, dall'Associazione Salerno 1943. Era il giugno del 2016 quando Gerardo Capuano, Vincenzo Pellegrino, Matteo Pierro e Gigino Vitolo ritrovarono prima frammenti metallici tipici di una uniforme tedesca e poi alcune ossa e un cranio. Avvertite le autorità italiane, l'Associazione informò il Volksbund Deutsche Kriegsgr„berf�rsorge e.V., Gesch„ftsstelle S�d ed il Deutsche Dienststelle (WASt), l'agenzia statale con sede a Berlino che si occupa di rintracciare i familiari dei caduti dell'esercito tedesco, con cui il sodalizio salernitano collabora da numerosi anni.



Il soldato ritrovato si chiamava Alois Hayer ed era nato il 12.08.1921. Aveva soltanto 22 anni al momento della sua morte, avvenuta sulle colline di Pellezzano nel settembre del 1943. Il corpo del caporale Hayer fu trovato dall'Associazione Salerno 1943 nelle vicinanze di una bomba a mano, segno evidente che -fino all'ultimo istante della sua vita- provò a difendere le posizioni occupate dai commilitoni. La parte inferiore del corpo, però, «non è stata mai rinvenuta, sgretolatasi probabilmente a seguito dell'esplosione dei numerosi colpi di artiglieria nemica che interessarono l'area del ritrovamento». «L'attività dell'Associazione è quella di ridare un nome, un volto ed una dignità a tanti giovani soldati (italiani, britannici, tedeschi, americani) che persero la vita durante la guerra.



È triste - racconta il presidente dell'Associazione Salerno 1943 Luigi Fortunato - ritrovare i loro resti, ma il nostro dovere morale è quello di dare a quelle misere ossa una identità». Dalla Germania fanno sapere che nessun parente, in linea retta, è ancora in vita. L'Associazione Salerno 1943 ha, ad oggi, ritrovato i resti di 8 soldati dispersi. Si tratta di 3 tedeschi (Alois Hayer, Wilhelm Hescnauer e Walter Prochel), 4 inglesi (Ronald George Blackham, Raymond Frederick Rose e due ancora ignoti) e uno statunitense (Dewey Leroy Gossett). er la sua incessante attività, il Ministero della Difesa tedesco ha invitato il sodalizio salernitano alla Cerimonia Commemorativa di sabato 18 maggio che si svolgerà presso il Sacrario di Guerra Germanico di Cassino-Caira.

Martedì 14 Maggio 2019, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA