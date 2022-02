La «parente misteriosa» è di Padula: due sorelle salernitane a «I soliti ignoti»

È di una ignota di Padula il parente misterioso della trasmissione di Rai Uno "I soliti ignoti" condotta da Amadeus. Si tratta della ballerina-influencer Noemi Cardinale, con milioni di visualizzazioni sul profilo "Zia e nipoti", e di sua sorella Mary che rappresentava la parente misteriosa.

«Desidero complimentarmi con Mary e Noemi Cardinale dell’A.S.D. “New want to dance” di Padula per la partecipazione allo show televisivo di Rai 1 “I soliti ignoti”, condotto da Amadeus. È stato bello vedere due professioniste della danza rappresentare così degnamente il nostro paese sugli schermi televisivi nazionali. Padula continua a farsi onore grazie a tantissimi talenti, che lavorano e credono in quello che fanno», ha scritto la sindaca di Padula, Michela Cimino.