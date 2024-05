L’elettrico fatica a prendere piede a Salerno, una grossa fetta delle auto è molto anziana e lontana dagli standard europei. Mentre il Comune punta a potenziare le centraline di ricarica elettrica e sullo sfondo delle agevolazioni varate per i possessori dei veicoli a trazione elettrica, si può ben dire che nel capoluogo la rivoluzione green sia ancora lontana. Solo 322 auto elettriche sono in circolazione da Mercatello a via Roma, solo 322 auto non inquinanti perfettamente in regola con i parametri di anti inquinamento. Un numero tropo basso che certifica come il percorso per arrivare ad una rivoluzione della mobilità sostenibile sia ancora lontano. I dati arrivano dal dossier Aci sul parco veicoli in circolazione nei vari capoluoghi di provincia d’Italia. A fronte di 79.981 auto in circolazione, solo lo 0,4% delle auto ha una alimentazione elettrica. Nella resto della Campania la situazione non va di certo meglio. A Napoli sono 667 le auto elettriche, quasi il doppio rispetto a quelle di Salerno. A Caserta le auto elettriche sono 225. Ad Avellino sono 98, a Benevento appena 88. L’elettrico a quattro ruote fatica quindi a prendere in tutta la Campania. Come del resto in mezzo Sud Italia. A Bari sono 561 le auto elettriche in circolazione. A Palermo 756, a Taranto solo 253, a Lecce 188, a Potenza 165, a Matera 190, a Foggia 143, a Cosenza 108, a Catanzaro 142, a Crotone solo 45, a Reggio Calabria 259. Ritornando alla situazione del capoluogo di Salerno si evince che la quasi totalità delle auto in circolazione sia molto anziana: 34.330 sono alimentate a benzina, 7.738 a benzina e gas liquido, 1.726 a benzina e metano, 31.885 a gasolio, 484 a metano, 3.124 sono ibride benzina, 368 sono ibride gasolio. Resta il fatto che le auto elettriche rappresentino ancora la minoranza.

GLI OBIETTIVI

Eppure Salerno punta ad essere una città sempre più green grazie ad un sistema di mobilità elettrica. L’amministrazione comunale ha rinnovato l’impegno alla mobilità sostenibile incentivando la diffusione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio cittadino, tale da favorire la transizione verso sistemi di trasporto a zero emissioni. Dal centro di Salerno alla zona orientale saranno installate 20 colonnine che consentiranno ai salernitani di caricare in strada le proprie autovetture elettriche. Le colonnine saranno installate in Via Ligea, via Moscato, Via Posidonia, Lungomare Marconi, Parco Pinocchio, Lungomare Tafuri (zona Grand Hotel), Quartiere Europa, Piazza della Libertà e Villa Comunale, Mariconda, Via Trento, Vestuti, Via Vinciprova, Cittadella, Via Roma, Arbostella e Arechi: sono queste le strade e i punti dove verranno posizionate le infrastrutture. Altre colonnine saranno ovviamente collocate all’interno dei parcheggi di Salerno Mobilità.

Il Comune, nonostante il numero esiguo di auto elettriche, si è in ogni caso posto il problema per tempo che «l’attuale offerta di ricarica elettrica della città di Salerno non risulta essere omogenea, in quanto la maggior parte dei punti di ricarica, presenti sul territorio, non è ad accesso pubblico ed è, inoltre, ubicata in aree private – si legge in una recente deliberazione di giunta – Appare urgente implementare la rete di ricarica elettrica al fine garantire un’offerta di ricarica omogeneamente distribuita sul territorio e di incentivare, in tal modo, la diffusione di veicoli elettrici». Eppure non mancano gli incentivi per l’uso di auto elettriche. Chi è residente a Salerno può usufruire di vantaggi circolando in città con un’auto elettrica o ibrida. È scattata così da gennaio l'autorizzazione per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e per i veicoli ibridi di parcheggiare in città con tariffa agevolata, ovvero con un abbonamento alla cifra simbolica di 10 euro all’anno per le auto elettriche e 30 euro annuo per le ibride.