Wagner si rivolterebbe nella tomba. La politica in provincia di Salerno non ama il rosa e quindi, almeno in questo test elettorale appena archiviato, non vi è stata alcuna “cavalcata delle valchirie”. Anzi. I numeri sono chiaramente contrari all’altra metà del cielo. Solo cinque donne elette alla carica di primo cittadino su 47 comuni al voto. Di queste una soltanto in un comune che supera i quindicimila abitanti. Il 10,64%. Uno dei dati più bassi d’Italia e comunque sufficiente a dimostrare come nelle piccole e grandi realtà del territorio le donne fanno fatica ad imporsi sullo scranno più alto di palazzo di città. Dati di una Caporetto femminile che dovrebbe spingere i partiti ad interrogarsi, anche se la maggior parte delle liste in campo erano civiche ed una sola eletta, Anna Petta a Baronissi, aveva dalla sua parte il Pd ufficiale che pure sostanzialmente aveva dovuto registrare una scissione con un suo amico-contendente alla candidatura.

Anna Petta è anche la prima donna a Baronissi ad indossare la fascia tricolore: ieri la sua proclamazione, e l’annuncio che nei suoi primi cento giorni sarà emanato il bando per i lotti di Città della Medicina. Concetta Amato a Casaletto Spartano, Maria Teresa Scarpa a Gioi Cilento, Maria Antonietta Scelza a Salvitelle e Sonia Alfano a San Cipriano Picentino invece sono state tutte riconfermate alla guida dei comuni dopo cinque anni di amministrazione. Per Maria Teresa Scarpa, addirittura, nessuno, né uomo, né donna, ha inteso sfidarla ed è risultata prima cittadina appena è stato raggiunto il quorum dei votanti. Il problema della percentuale bassa delle donne in politica nel salernitano comunque resta ed è inconfutabile. «È inutile che ci giriamo intorno - dice senza tanti formalismi Maria Antonietta Scelza, 43 anni, sindaca riconfermata di Salvitelle che ha battuto il suo vice sindaco che a sorpresa si era candidato contro di lei - È una questione culturale. Non lo dico per me che faccio politica da quando ero ragazzina, da quando mi impegnavo nella parrocchia. Nel mio consiglio comunale ci sono tre donne oltre me, due in maggioranza e una all’opposizione, quindi siamo quasi pari, ma registro questo problema della sfiducia verso le donne in politica sia nei partiti sia nelle istituzioni sia negli organismi sovracomunali. Nella mia piccola realtà mi conoscono, sanno come mi impegno, sanno che applico trasparenza e rigore in ogni scelta per il bene della mia piccola comunità». La sindaca riconfermata di Salvitelle però ancora non ha archiviato il “tradimento” di chi le era stato vicino per cinque anni. «Questa volta la vittoria ha un sapore amaro - continua la Scelza - forse perché noi donne realmente crediamo che prima della politica ci sono i rapporti umani. Ora però dobbiamo guardare avanti e Salvitelle ha bisogno di serenità, di tranquillità, di riappacificazione sociale. Le elezioni sono passate e bisogna guardare avanti. Ho da fare tanto ancora per il mio paese».

Alla Scelza da Salvitelle fa eco Concetta Amato da Casaletto Spartano anche lei vincente contro un ex primo cittadino. «Sicuramente è un retaggio culturale - spiega Concetta Amato - Molti pensano che una donna non sia adeguata a gestire la cosa pubblica. Grazie a Dio la mia comunità sono dieci anni che dà una lezione di emancipazione e di grande lungimiranza. Qui anche la mia vice sindaco per cinque anni è stata una donna. E se questa volta abbiamo vinto con una buona percentuale di voti di scarto vuol dire che abbiamo amministrato bene. Qui più che un problema di genere abbiamo riscontrato una disaffezione dei giovani alla politica. Molti ne stanno alla larga perché la considerano una cosa poco chiara.

In questo noi donne siamo in prima linea perché siamo più credibili con i giovani nel dimostrare invece che la politica è amore e abnegazione per la comunità che si amministra».